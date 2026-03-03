AttualitàFuori provincia
“Che uccello è questo?”: il nuovo podcast dedicato al birdwatching
La prima serie prevede dieci puntate, con uscita settimanale.
Debutterà a marzo la prima puntata di “Che uccello è questo?”, il nuovo podcast interamente
novarese dedicato al birdwatching e pensato per rendere l’osservazione degli uccelli alla
portata di tutti. La prima serie prevede dieci puntate, con uscita settimanale.
Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: aiutare chiunque – dai curiosi ai neofiti – a riconoscere le
specie più comuni partendo proprio dall’ambiente urbano. Le prime due puntate saranno dedicate
alla città e proporranno vere e proprie “challenge” per imparare a identificare almeno dieci specie
diverse.
Nel corso della serie si parlerà poi di aironi, di cince (con consigli pratici su come costruire e
installare casette nido), delle anatre più diffuse nei fiumi e nei laghi del territorio, delle specie in
maggiore declino nelle campagne come le allodole, dei picchi e degli altri uccelli di bosco, dei
rapaci diurni e notturni più comuni, delle specie aliene come parrocchetti e ibis.
Il percorso è strutturato con un livello di approfondimento crescente, così da accompagnare
l’ascoltatore in un vero e proprio allenamento all’ascolto e all’osservazione. Ogni episodio dura tra
i 10 e i 15 minuti ed è arricchito dai versi degli uccelli e da un attento sound design che rende
l’esperienza immersiva e coinvolgente.
Ideatore e voce del podcast è Roberto Conti, giornalista professionista di Novara, che da anni
racconta il territorio e la natura attraverso articoli, festival e progetti culturali. Con “Che uccello è
questo?” porta la sua esperienza e il suo entusiasmo in un racconto accessibile ma
scientificamente rigoroso, pensato per chi muove i primi passi nel birdwatching ma capace di
offrire curiosità e aneddoti anche agli appassionati più esperti.
Il podcast è realizzato da Intermedia Group, agenzia di comunicazione di Novara, che ha curato
lo sviluppo e il coordinamento del progetto insieme a un gruppo di lavoro composto da
professionisti della comunicazione, del sound design e della produzione audio. Il risultato è un
prodotto curato nei contenuti e nella qualità sonora, capace di valorizzare un tema spesso
percepito come di nicchia e trasformarlo in un racconto contemporaneo, semplice e coinvolgente.
Con “Che uccello è questo?” il birdwatching esce dai manuali e diventa un’esperienza quotidiana:
basta alzare lo sguardo.
Link per piattaforme di ascolto
https://linktr.ee/cheuccelloequesto
Link al profilo Instagram
https://www.instagram.com/cheuccelloequesto_podcast/
