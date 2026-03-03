AttualitàCircondario
Narrazioni al femminile a Candelo con la biblioteca
Il primo incontro domenica 8 marzo in occasione della festa della donna
Il Comune di Candelo e la Biblioteca Civica L. Pozzo propongono a marzo/aprile una serie di
iniziative al femminile con protagoniste le donne.
I micro-eventi, condivisi con la Consigliera delegata alle pari opportunità del Comune di
Candelo, Erika Vallera, sono stati inseriti nel calendario provinciale del tavolo "Una città per
le donne".
“Noi a Candelo, come sempre, cerchiamo di dare concretezza e andare oltre le parole di
circostanza” -afferma Paolo Gelone, Sindaco di Candelo- “Candelo punta sulla cultura,
sull’arte, sull'educazione, sul coinvolgimento: nulla di meglio dei libri per lanciare messaggi e
contenuti che rimangono nel tempo, piccoli semi che sanno far crescere la cultura della
parità, della tolleranza, della consapevolezza, del coraggio.”
“Lavorare insieme è importante per sviluppare progetti concreti e condivisi -affermano
Selena Minuzzo, Assessore con delega alla Biblioteca e Mariella Biollino, presidente del
Consiglio di Biblioteca, insieme a Michele Carini, presidente Associazione Culturale
Orizzonti creativi- Dopo l’isolamento del Covid, il metodo della coprogettazione favorisce il
confronto e aiuta nella realizzazione delle iniziative stesse”.
Ecco gli appuntamenti:
Domenica 8 Marzo 2026 – ORE 16:30-18:00
Sala Affreschi P.C. Robiolio – Centro culturale “Le Rosminiane”
A mani nude e a cuore aperto.
IL TEMPO DEL TUO CANTO. STORIE DI DONNE E MUSICA. Arte e letteratura.
Letture interpretate di brani vari. Esposizione artistica. Interventi musicali.
Microevento in collaborazione con Associazione Orizzonti Creativi.
Verranno proposte alcune tematiche, identificate leggendo le composizioni dei Poeti e
osservando le opere pittoriche e scultoree degli Artisti, che evidenzieranno le molteplici
valenze dell’Universo Femminile:
Attraverso queste tematiche saranno presentate opere letterarie e musiche collegate.
Venerdì 13 Marzo 2026 – ORE 17:30
Sala Affreschi P.C. Robiolio – Centro culturale “Le Rosminiane”
Debora saggia, di origini candelesi, presenta il suo libro “Frammenti di vita”.
“La scrittura è sempre stata una passione -dice Deborah- ma per anni l’ho lasciata in un
cassetto. Poi, grazie al laboratorio di parole e poesie e all’incontro con la scrittrice Alessia
Zuppicchiatti, ho ritrovato il coraggio di esprimermi.”
Sabato 11 Aprile 2026 – ORE 16:30
Sala Affreschi P.C. Robiolio – Centro culturale “Le Rosminiane”
Rita Massarenti presenta “La passione. Testimonianze per i giovani”.
Interviste a persone, più o meno famose, che hanno realizzato la loro passione anche se in
teoria sembrava impossibile.
