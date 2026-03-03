Narrazioni al femminile a Candelo con la biblioteca

Il Comune di Candelo e la Biblioteca Civica L. Pozzo propongono a marzo/aprile una serie di

iniziative al femminile con protagoniste le donne.

I micro-eventi, condivisi con la Consigliera delegata alle pari opportunità del Comune di

Candelo, Erika Vallera, sono stati inseriti nel calendario provinciale del tavolo "Una città per

le donne".

“Noi a Candelo, come sempre, cerchiamo di dare concretezza e andare oltre le parole di

circostanza” -afferma Paolo Gelone, Sindaco di Candelo- “Candelo punta sulla cultura,

sull’arte, sull'educazione, sul coinvolgimento: nulla di meglio dei libri per lanciare messaggi e

contenuti che rimangono nel tempo, piccoli semi che sanno far crescere la cultura della

parità, della tolleranza, della consapevolezza, del coraggio.”

“Lavorare insieme è importante per sviluppare progetti concreti e condivisi -affermano

Selena Minuzzo, Assessore con delega alla Biblioteca e Mariella Biollino, presidente del

Consiglio di Biblioteca, insieme a Michele Carini, presidente Associazione Culturale

Orizzonti creativi- Dopo l’isolamento del Covid, il metodo della coprogettazione favorisce il

confronto e aiuta nella realizzazione delle iniziative stesse”.

Ecco gli appuntamenti:

Domenica 8 Marzo 2026 – ORE 16:30-18:00

Sala Affreschi P.C. Robiolio – Centro culturale “Le Rosminiane”

A mani nude e a cuore aperto.

IL TEMPO DEL TUO CANTO. STORIE DI DONNE E MUSICA. Arte e letteratura.

Letture interpretate di brani vari. Esposizione artistica. Interventi musicali.

Microevento in collaborazione con Associazione Orizzonti Creativi.

Verranno proposte alcune tematiche, identificate leggendo le composizioni dei Poeti e

osservando le opere pittoriche e scultoree degli Artisti, che evidenzieranno le molteplici

valenze dell’Universo Femminile:

Attraverso queste tematiche saranno presentate opere letterarie e musiche collegate.

Venerdì 13 Marzo 2026 – ORE 17:30

Sala Affreschi P.C. Robiolio – Centro culturale “Le Rosminiane”

Debora saggia, di origini candelesi, presenta il suo libro “Frammenti di vita”.

“La scrittura è sempre stata una passione -dice Deborah- ma per anni l’ho lasciata in un

cassetto. Poi, grazie al laboratorio di parole e poesie e all’incontro con la scrittrice Alessia

Zuppicchiatti, ho ritrovato il coraggio di esprimermi.”

Sabato 11 Aprile 2026 – ORE 16:30

Sala Affreschi P.C. Robiolio – Centro culturale “Le Rosminiane”

Rita Massarenti presenta “La passione. Testimonianze per i giovani”.

Interviste a persone, più o meno famose, che hanno realizzato la loro passione anche se in

teoria sembrava impossibile.

