Il futuro del turismo passa per le idee delle nuove generazioni.

Dal 5 al 7 marzo 2026, Comune di Candelo, IIS “Eugenio Bona” e Pro Loco di Candelo danno vita al “Ricetto Innovation Challenge”, l’hackathon biellese interamente dedicato alla progettazione turistica innovativa con protagonisti i giovani.

Il futuro del turismo passa da “Ricetto innovation challenge”

L’iniziativa è una competizione dove gli studenti dell’I.I.S. Eugenio Bona di tutti gli indirizzi, si sfideranno per reinventare l’esperienza turistica del Ricetto capace di parlare i linguaggi della modernità.

Paolo Gelone, sindaco di Candelo, afferma: “Candelo sfida i giovani a diventare protagonisti della valorizzazione del nostro patrimonio e del nostro territorio. Non diamo loro solo la possibilità di esprimersi, stiamo offrendo ai ragazzi la possibilità di mettere alla prova se stessi e incidere sullo sviluppo turistico del Biellese.”

Per guidare i partecipanti nella comprensione delle sfide attuali e rendere le proposte dei ragazzi concrete e attuabili, all’evento sono stati invitati ATL, Fondazione CRB e UIB tavolo del Turismo, ma anche dei giovani di Biella Future Hub (bando nazionale ANCI “Giovani e Impresa 2ª Edizione”) e della content creator Michela Giordano, nota come “Michela Nelle Valli”. Questi mentor d’eccezione aiuteranno i partecipanti a tradurre le idee in progetti comunicabili e orientati al turismo di oggi.

Irene Viana, presidente della Pro Loco spiega: “La Pro Loco di Candelo ha accolto con tanto entusiasmo questa nuova iniziativa. Crediamo molto nei giovani e nelle loro idee, perché rappresentano il futuro del nostro territorio.Ci auguriamo che il ‘Ricetto Innovation Challenge’ possa essere l’inizio di un nuovo percorso, capace di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni e di far risplendere Candelo grazie alla loro energia e creatività”.

Il “Ricetto Innovation Challenge” non si esaurisce con la proclamazione di un vincitore, tramite la premiazione che avverrà nella mattinata di sabato: il miglior progetto potrà dare vita a un percorso di FSL (Formazione Scuola Lavoro) dedicato, durante il quale gli studenti lavoreranno fianco a fianco con le istituzioni per la concreta realizzazione della loro idea.

