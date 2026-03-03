Seguici su

I carabinieri hanno incontrato gli alunni dell’istituto di Pettinengo

Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità tra i giovanissimi, i Carabinieri della Stazione di Bioglio hanno incontrato nei giorni scorsi gli alunni della classe 5^ elementare dell’Istituto Comprensivo di Pettinengo. L’incontro, inserito nel più ampio progetto nazionale di sensibilizzazione promosso dall’Arma, ha visto la partecipazione attiva di undici studenti che, insieme ai loro docenti, hanno approfondito tematiche cruciali per la crescita civica e la sicurezza dei cittadini di domani. La conferenza è stata tenuta dal Luogotenente C.S. Remy Di Ronco, Comandante della Stazione di Bioglio, coadiuvato dal Maresciallo Gabriele Di Simone. Durante le due ore di confronto, i militari hanno inizialmente illustrato la storia e la struttura dell’Arma, soffermandosi sulle funzioni dei vari Reparti e delle Specialità che operano quotidianamente sul territorio nazionale. Successivamente, attraverso l’ausilio di supporti multimediali, il Maresciallo Di Simone ha affrontato temi di stretta attualità e di forte impatto per le nuove generazioni

