Piedicavallo si conferma punto di riferimento per la cultura alpina nel Biellese con la 15ª Rassegna di Cinema di Montagna, in programma il 7, 14, 21 e 28 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Regina Margherita.

Piedicavallo ospita la rassegna di cinema di montagna

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Piedicavallo APS in collaborazione con il Club Alpino Italiano – Sezione di Biella, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Piedicavallo e Gruppo Alpini di Piedicavallo e gode del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale del territorio, che negli anni ha saputo crescere mantenendo intatto il proprio spirito originario: raccontare la montagna attraverso il linguaggio del cinema, valorizzando al tempo stesso l’identità e la vitalità delle aree alpine. Le opere in programma provengono dalle candidature spontanee ricevute da artisti italiani e internazionali, testimonianza di come il rapporto tra uomo e montagna non conosca confini geografici. Le storie selezionate parlano di esplorazione, memoria, comunità, ambiente, resilienza e cambiamento: temi universali che trovano nelle terre alte una dimensione completa. In un tempo in cui le aree montane affrontano sfide complesse, che vanno dallo spopolamento alla tutela ambientale, iniziative come quella della Rassegna di Piedicavallo non rappresentano soltanto un evento cinematografico, ma un’occasione di riflessione culturale e di promozione territoriale.

