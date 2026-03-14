A Oropa c’è la neve. Immagini suggestive quelle che arrivano dal Santuario, imbiancato dai fiocchi che cadono sin dalla prima mattina.

A Oropa c’è la neve

“Marzo… ufficialmente quasi primavera, ma fuori c’è l’inverno! Il Santuario si veste di bianco e noi ci godiamo la sorpresa!”. Con queste parole pubblicate sui propri canali social, il Santuario di Oropa informa i cittadini e i fedeli della nuova nevicata, che ha reso ancora più bello e suggestivo il panorama. Con tanto di immagini a corredo (nella foto in alto).

Del resto le previsioni lo avevano anticipato: nel fine settimana avremmo dovuto attenderci un colpo di coda dell’inverno, anche se manca ormai appena una settimana all’arrivo ufficiale della primavera.

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