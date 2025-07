Il 1° agosto a Biella si aprirà con un cielo parzialmente nuvoloso, ma senza fenomeni significativi. La temperatura minima sarà di 17°C (percepita uguale), mentre il tasso di umidità sarà elevato, attestandosi al 77%. I venti spireranno da est-sud-est a una velocità di 8 km/h, contribuendo a una leggera sensazione di afa.

Pomeriggio soleggiato e gradevole

Durante le ore centrali del giorno il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con una temperatura massima che raggiungerà i 27°C, percepiti in maniera equivalente grazie a una umidità più contenuta (46%). Il vento soffierà ancora da est-sud-est, a circa 10 km/h, garantendo una discreta ventilazione e una sensazione termica più confortevole rispetto al mattino.

Sera mite con cieli sereni

La serata di venerdì si manterrà stabile e asciutta, con temperature attorno ai 25°C (percepita 26°C) e umidità in lieve risalita fino al 63%. I venti ruoteranno da nord-est, con un’intensità di 12 km/h, favorendo una serata gradevole per le attività all’aperto o per eventi serali in città.

Tendenza per il weekend: sabato a rischio pioggia

Sabato 2 agosto si prevede un cambio di scenario, con la comparsa di piogge e temporali nel pomeriggio, accompagnati da una diminuzione delle temperature (massima 24°C). Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 10,5 mm, con umidità sopra il 70% nelle ore serali.

Domenica e lunedì: ritorna il bel tempo

Il meteo tornerà più stabile già da domenica 3 agosto, con cielo sereno e temperature fino a 27°C, e umidità in calo al 33% nelle ore diurne. Anche lunedì 4 agosto sarà soleggiato, con massime in lieve aumento (28°C) e condizioni favorevoli a proseguire le attività estive in tranquillità.

