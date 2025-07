Giovedì 31 luglio si prospetta una giornata stabile e piacevole per la città di Biella, caratterizzata da cielo poco nuvoloso e assenza di precipitazioni per l’intero arco delle 24 ore.

Le temperature massime toccheranno i 28°C, con una percezione termica simile. I valori minimi si assesteranno intorno ai 18°C nelle ore mattutine e notturne, offrendo un po’ di refrigerio dopo la calura diurna. L’umidità sarà contenuta, con una media compresa tra il 35% e il 51%, favorendo una sensazione di benessere generale.

Il vento soffierà in modo debole da nord-nord-ovest al mattino e sera, mentre al pomeriggio si orienterà da sud-sud-est con intensità fino a 10 Km/h.

Le fasce orarie: quando godersi il sole

Mattina : cielo sereno o poco nuvoloso, 18°C percepiti , clima secco e ventilazione leggera.

: cielo sereno o poco nuvoloso, , clima secco e ventilazione leggera. Pomeriggio : picco di calore con 28°C , sole prevalente e lievi velature.

: picco di , sole prevalente e lievi velature. Sera: condizioni ancora buone, 25°C percepiti e cielo parzialmente nuvoloso, ideale per uscite serali all’aperto.

Venerdì ancora caldo, sabato con possibili temporali

Per venerdì 1° agosto è attesa una giornata simile, con temperature in lieve calo (massima 26°C) e ancora assenza di pioggia, mentre l’umidità sarà in lieve aumento nelle ore serali.

Sabato 2 agosto, invece, si segnala un cambiamento del tempo: al pomeriggio sono previste deboli precipitazioni (0.8 mm) accompagnate da temporanei annuvolamenti. Le temperature resteranno moderate (max 22°C), ma l’umidità salirà fino al 78% nella notte, rendendo l’atmosfera più afosa.

Domenica stabile ma più fresca

Domenica 3 agosto tornerà il sole su Biella: temperature in lieve ripresa fino a 26°C nel pomeriggio, con umidità in calo e vento debole da est. Sarà una giornata ideale per attività all’aperto, con clima più asciutto rispetto al sabato.

