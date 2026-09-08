BIELLA – Meteo Biella, mercoledì 9 settembre sarà una giornata caratterizzata da un deciso aumento dell’instabilità. L’alta pressione lascerà spazio a una fase di maltempo, con cieli molto nuvolosi o coperti, piogge e possibilità di rovesci anche temporaleschi, soprattutto nelle prime ore. La temperatura massima raggiungerà i 27°C, mentre la minima sarà di 21°C. Sono previsti circa 13 millimetri di pioggia. Lo zero termico si attesterà a 3806 metri. Nonostante il peggioramento, non sono previste allerte meteo.

Mattino: piogge e possibili rovesci anche temporaleschi

Il peggioramento sarà particolarmente evidente al mattino. Su Biella sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da piogge e rovesci che potranno assumere anche carattere temporalesco. La temperatura minima sarà di 21°C, quindi il calo termico rispetto ai giorni precedenti sarà meno marcato rispetto a Torino. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest. La prima parte della giornata sarà quindi quella da tenere maggiormente sotto osservazione per chi deve spostarsi o svolgere attività all’aperto.

Pomeriggio: piogge in attenuazione, ma cielo ancora coperto

Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà gradualmente a migliorare, anche se nuvolosità e precipitazioni residue potranno ancora interessare il territorio biellese. La temperatura salirà fino a 27°C, mantenendo un clima relativamente mite nonostante il peggioramento. I venti diventeranno moderati da Est-Nordest, accompagnando la progressiva evoluzione della perturbazione. Rispetto alla mattinata, tuttavia, i fenomeni saranno in attenuazione. Il quadro resterà comunque lontano dalle condizioni stabili e soleggiate dei giorni precedenti.

Sera: attenuazione dei fenomeni e primi segnali di miglioramento

Verso sera la perturbazione inizierà a perdere intensità. Potranno comparire schiarite, soprattutto sui settori occidentali e alpini, mentre sulla pianura la nuvolosità potrebbe persistere più a lungo. Il quantitativo complessivo previsto per la giornata raggiungerà circa 13 millimetri di pioggia, un valore che rende evidente il cambio di scenario rispetto alla fase calda e asciutta appena conclusa. La serata potrebbe quindi rappresentare l’inizio di una lenta attenuazione del peggioramento, anche se il tempo resterà ancora instabile.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 10 settembre: il maltempo dovrebbe lasciare spazio a una giornata ancora caratterizzata da pioggia leggera, quindi con condizioni non ancora completamente stabili;

il maltempo dovrebbe lasciare spazio a una giornata ancora caratterizzata da pioggia leggera, quindi con condizioni non ancora completamente stabili; Venerdì 11 settembre: è atteso un tempo più variabile, con possibilità di qualche fenomeno debole;

è atteso un tempo più variabile, con possibilità di qualche fenomeno debole; Sabato 12 settembre: la situazione resterà variabile, in un contesto che potrebbe progressivamente diventare più asciutto.

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