BIELLA – Il meteo a Biella per domani, giovedì 3 settembre, conferma una giornata pienamente stabile e dal sapore estivo. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, favorendo cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le temperature saranno elevate: la minima sarà di 21°C, mentre la massima raggiungerà i 32°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Nordest e nel pomeriggio da Est-Sudest. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: sole e 21°C

Il giovedì biellese inizierà con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni e il quadro atmosferico sarà stabile. La temperatura minima si fermerà a 21°C, mentre i venti soffieranno debolmente da Nordest. Le condizioni saranno quindi favorevoli fin dalle prime ore, con un rapido aumento delle temperature nel corso della mattinata.

Pomeriggio: picco di 32°C

Il momento più caldo della giornata arriverà nel pomeriggio, quando la temperatura raggiungerà 32°C. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, senza piogge previste. I venti saranno deboli da Est-Sudest, mantenendo una ventilazione presente ma non particolarmente intensa. Si prospetta dunque un pomeriggio ancora pienamente estivo, nonostante l’avvio di settembre.

Sera: stabile e senza piogge

In serata il tempo rimarrà stabile e asciutto. Il cielo continuerà a presentarsi sereno o poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. Le temperature diminuiranno progressivamente dopo il massimo pomeridiano, mentre i venti resteranno deboli.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 4 settembre: è attesa una giornata soleggiata e stabile, con condizioni asciutte;

è attesa una giornata soleggiata e stabile, con condizioni asciutte; Sabato 5 settembre: il bel tempo proseguirà, con prevalenza di sole anche durante il weekend;

il bel tempo proseguirà, con prevalenza di sole anche durante il weekend; Domenica 6 settembre: la tendenza resta positiva, con condizioni ancora soleggiate sul Biellese.

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