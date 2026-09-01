BIELLA – Il meteo a Biella per domani, mercoledì 2 settembre, sarà caratterizzato da condizioni decisamente stabili. L’alta pressione tornerà a consolidarsi sul Piemonte, garantendo una giornata con cieli sereni o poco nuvolosi e senza precipitazioni. A Biella la temperatura minima scenderà fino a 21°C, mentre nel pomeriggio la massima potrà raggiungere i 31°C. I venti saranno deboli: da Nord-Nordest al mattino, per poi ruotare a Nordest nel pomeriggio, con intensità moderata nelle ore centrali secondo le indicazioni disponibili. Non sono previste allerte meteo. Lo zero termico salirà fino a circa 4114 metri, a conferma di una situazione ancora mite anche in quota.

Mattino: cieli poco nuvolosi e 21°C

La giornata inizierà con cielo prevalentemente poco nuvoloso e condizioni asciutte. Non sono previste precipitazioni sul Biellese. La temperatura minima sarà di 21°C, quindi il risveglio sarà relativamente mite. I venti soffieranno debolmente da Nord-Nordest, contribuendo a mantenere un’atmosfera gradevole. La presenza dell’alta pressione limiterà lo sviluppo della nuvolosità e favorirà una rapida crescita delle temperature.

Pomeriggio: sole e picco di 31°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato, con poche nubi e nessun fenomeno precipitativo previsto. La temperatura raggiungerà il suo massimo di 31°C, riportando valori pienamente estivi anche a inizio settembre. I venti proverranno da Nordest e potranno risultare moderati. Sarà quindi il momento più caldo della giornata, con condizioni favorevoli per chi trascorrerà il pomeriggio all’aperto.

Sera: ancora stabile e senza piogge

In serata il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature inizieranno lentamente a diminuire. Non sono previste precipitazioni e il quadro atmosferico resterà tranquillo. L’influenza dell’alta pressione continuerà a garantire una situazione stabile anche nelle ore successive. Nessuna allerta e zero termico a oltre 4.100 metri

Tendenza meteo Biella

Giovedì 3 settembre: il tempo resterà soleggiato e stabile, con condizioni favorevoli sul Biellese;

il tempo resterà soleggiato e stabile, con condizioni favorevoli sul Biellese; Venerdì 4 settembre: previsto ancora bel tempo, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi;

previsto ancora bel tempo, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi; Sabato 5 settembre: la tendenza conferma una giornata soleggiata, senza indicazioni di un significativo peggioramento.

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