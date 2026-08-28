BIELLA – Il meteo a Biella per sabato 29 agosto sarà caratterizzato da condizioni di stabilità e bel tempo. L’alta pressione tornerà a interessare il Piemonte, favorendo cieli sereni o poco nuvolosi e una giornata senza precipitazioni. A Biella la temperatura minima sarà di 20°C, mentre nel pomeriggio si raggiungeranno 28°C. I venti saranno deboli da Ovest al mattino e resteranno deboli anche nel pomeriggio, quando ruoteranno da Sud-Sudest. Non sono previste allerte meteo e non sono attese piogge. Lo zero termico si porterà intorno ai 4.281 metri.

Mattino: cielo sereno e clima mite

Il sabato biellese inizierà con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. La temperatura minima di 20°C garantirà condizioni miti già dalle prime ore, mentre i venti saranno deboli da Ovest. Non sono previsti fenomeni e il tempo sarà quindi favorevole anche per le attività all’aperto e per gli spostamenti nel territorio.

Pomeriggio: sole e 28°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile. Il cielo continuerà a presentarsi sereno o poco nuvoloso, con ampi spazi di sole. La temperatura raggiungerà una massima di 28°C, senza particolari eccessi di caldo. I venti resteranno deboli e proverranno da Sud-Sudest. Il pomeriggio sarà quindi la fase più calda della giornata, ma anche una delle più favorevoli dal punto di vista meteorologico.

Sera: ancora stabilità e cieli poco nuvolosi

La stabilità proseguirà anche nelle ore serali. Su Biella sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni. La ventilazione rimarrà debole e non sono previsti cambiamenti significativi. Il sabato si chiuderà dunque con condizioni tranquille, dopo una giornata dominata dal sole.

Tendenza meteo Biella

Domenica 30 agosto: la tendenza indica nubi sparse, ma con condizioni nel complesso ancora favorevoli;

la tendenza indica nubi sparse, ma con condizioni nel complesso ancora favorevoli; Lunedì 31 agosto: è previsto tempo soleggiato, con una nuova giornata caratterizzata dalla stabilità;

è previsto tempo soleggiato, con una nuova giornata caratterizzata dalla stabilità; Martedì 1 settembre: la situazione potrebbe diventare più dinamica, con tempo variabile e possibilità di temporali secondo l’attuale tendenza.

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