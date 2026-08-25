BIELLA – Il meteo a Biella per mercoledì 26 agosto sarà caratterizzato da una fase ancora variabile, ma senza precipitazioni. Le nubi sparse si alterneranno alle schiarite durante gran parte della giornata, mentre verso sera la copertura potrebbe aumentare nuovamente. Le temperature saranno comprese tra 21°C di minima e 28°C di massima. I venti resteranno deboli e non sono previste allerte meteo.

Mattino: nuvole sparse e 21°C

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una situazione variabile, con annuvolamenti alternati a schiarite. Il clima sarà relativamente fresco al mattino, con una temperatura minima di 21°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordest. Non sono previsti fenomeni precipitativi significativi.

Pomeriggio: schiarite e massima di 28°C

Nel corso del pomeriggio potranno prevalere le schiarite, pur in presenza di nuovi passaggi nuvolosi. La temperatura salirà fino a 28°C, con condizioni nel complesso gradevoli e asciutte. I venti resteranno deboli, provenienti da Est-Nordest. Lo zero termico si attesterà a circa 4.442 metri.

Sera: nuova nuvolosità, ma resta asciutto

Verso sera la nuvolosità tenderà nuovamente ad aumentare, soprattutto nelle aree pedemontane e alpine. Su Biella, tuttavia, il quadro resterà prevalentemente asciutto: non sono previste piogge. Le schiarite potranno ancora alternarsi agli annuvolamenti.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 27 agosto: giornata ancora variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite;

giornata ancora variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite; Venerdì 28 agosto: previste nubi sparse, in un contesto ancora incerto ma senza indicazioni di precipitazioni significative;

previste nubi sparse, in un contesto ancora incerto ma senza indicazioni di precipitazioni significative; Sabato 29 agosto: è atteso un netto miglioramento, con tempo soleggiato e condizioni più stabili.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook