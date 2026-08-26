BIELLA – Il meteo a Biella per giovedì 27 agosto sarà ancora caratterizzato da una certa variabilità. La giornata vedrà infatti nubi sparse alternate a schiarite, con condizioni generalmente asciutte sulla città e sulla pianura. La situazione sarà più dinamica sulle montagne, dove gli addensamenti potranno diventare più compatti soprattutto verso sera. Per Biella, invece, non sono previste precipitazioni significative nel corso della giornata. Le temperature saranno comprese tra 22°C di minima e 28°C di massima. I venti resteranno deboli, inizialmente da nord-nordest e successivamente da nordest. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: cielo variabile e 22°C

La mattinata si aprirà con nuvolosità alternata a schiarite, in un contesto meteorologico ancora incerto ma senza fenomeni degni di nota. La temperatura minima sarà di 22°C, con una ventilazione debole dai quadranti Nord-Nordest. Sulle zone alpine la copertura nuvolosa sarà maggiore e localmente molto compatta. La situazione sulla pianura e nell’area di Biella sarà invece più tranquilla, con possibili aperture tra un passaggio nuvoloso e l’altro.

Pomeriggio: 28°C e schiarite sulla pianura

Nel pomeriggio la situazione resterà variabile, ma sulla zona di Biella saranno possibili periodi più soleggiati. La temperatura salirà fino a 28°C, mentre i venti resteranno deboli, provenienti da Nordest. Le nubi continueranno invece a interessare maggiormente i rilievi, dove potranno risultare più compatte. Non sono comunque attese precipitazioni significative sulla città. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.608 metri, mantenendosi su valori elevati.

Sera: nubi in aumento sui rilievi

Durante la serata la nuvolosità tenderà a intensificarsi soprattutto sulle Alpi e sulle aree pedemontane. A Biella il cielo potrebbe diventare più nuvoloso, ma la situazione resterà nel complesso asciutta. I primi fenomeni saranno maggiormente probabili sulle zone montane, dove non sono esclusi deboli piovaschi. La giornata terminerà quindi con un quadro più nuvoloso rispetto alle ore centrali, ma senza un peggioramento generalizzato.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 28 agosto: il tempo sarà più variabile, con possibilità di piogge leggere e condizioni meno stabili;

il tempo sarà più variabile, con possibilità di piogge leggere e condizioni meno stabili; Sabato 29 agosto: è previsto un deciso miglioramento, con ritorno del sole e condizioni più favorevoli;

è previsto un deciso miglioramento, con ritorno del sole e condizioni più favorevoli; Domenica 30 agosto: la stabilità dovrebbe proseguire, con prevalenza di sole e cieli più sereni.

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