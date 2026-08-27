BIELLA – Il meteo a Biella per venerdì 28 agosto sarà caratterizzato da una giornata inizialmente instabile, con cieli molto nuvolosi e piogge soprattutto nelle prime ore. La circolazione depressionaria responsabile del peggioramento tenderà però ad allontanarsi gradualmente, favorendo un progressivo ritorno a condizioni più asciutte. Per il territorio biellese la giornata sarà dunque divisa in due: mattinata più grigia e piovosa, seguita da un miglioramento nel pomeriggio e da schiarite in serata. Le temperature rimarranno relativamente miti, con una minima di 21°C e una massima di 29°C. I venti saranno deboli da Nordest al mattino e moderati da Nordest nel pomeriggio. Non risultano allerte meteo.

Mattino: nubi compatte e piogge

Le prime ore di venerdì saranno le più instabili. Su Biella e sulle zone pedemontane il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni. La situazione sarà più perturbata sulle aree alpine, dove non sono esclusi rovesci anche temporaleschi. Sul territorio biellese, invece, i fenomeni dovrebbero mantenersi generalmente deboli. La temperatura minima sarà di 21°C, mentre i venti soffieranno debolmente da Nordest.

Pomeriggio: piogge in attenuazione e cielo in miglioramento

Il quadro meteorologico inizierà a cambiare durante il pomeriggio. L’ingresso di aria più secca favorirà una graduale diminuzione della nuvolosità e l’attenuazione dei fenomeni. Sulle zone alpine potranno persistere ancora nubi e qualche precipitazione, ma su Biella il tempo tenderà progressivamente a diventare più asciutto. La temperatura massima raggiungerà i 29°C, mentre i venti potranno risultare moderati dai quadranti nord-orientali.

Sera: tornano le schiarite

In serata è previsto il miglioramento più evidente. La nuvolosità tenderà a diminuire rapidamente, lasciando spazio a ampie schiarite. Anche sulle zone alpine e pedemontane i fenomeni saranno in esaurimento. Per Biella si prospetta quindi una conclusione di giornata decisamente più tranquilla rispetto alle ore iniziali. Lo zero termico sarà intorno ai 4.219 metri.

Tendenza meteo Biella

Sabato 29 agosto: dopo il passaggio perturbato, il tempo tornerà soleggiato, con un netto miglioramento;

dopo il passaggio perturbato, il tempo tornerà soleggiato, con un netto miglioramento; Domenica 30 agosto: prevalenza di sole e condizioni stabili, con solo qualche possibile nube;

prevalenza di sole e condizioni stabili, con solo qualche possibile nube; Lunedì 31 agosto: la giornata dovrebbe mantenersi soleggiata o poco nuvolosa, senza particolari fenomeni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook