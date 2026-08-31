BIELLA – Il meteo a Biella per martedì 1 settembre prospetta una giornata pienamente estiva, nonostante l’ingresso nel mese di settembre. L’alta pressione continuerà infatti a interessare il Nord Ovest, garantendo tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata e non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra 20°C di minima e 29°C di massima, mentre lo zero termico salirà fino a circa 4230 metri. Anche sul fronte delle criticità il quadro sarà tranquillo: nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: sole e 20°C

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli. Su Biella prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, con eventuali passaggi nuvolosi senza conseguenze sul tempo. La temperatura minima si attesterà intorno ai 20°C, offrendo un avvio di giornata mite. I venti saranno deboli da Est-Sudest, senza particolari effetti sul quadro meteorologico.

Pomeriggio: caldo mite fino a 29°C

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare il cielo. Le condizioni resteranno stabili e asciutte, con temperature in aumento fino a raggiungere i 29°C. La ventilazione aumenterà leggermente e tenderà a provenire da Nordest, con intensità moderata. Non sono comunque previste precipitazioni. Per chi si troverà all’aperto sarà quindi una fase della giornata caratterizzata da buona stabilità atmosferica e temperature ancora elevate per il periodo.

Sera: qualche nube, ma senza peggioramento

In serata il tempo resterà nel complesso stabile. Potranno aumentare leggermente gli addensamenti nuvolosi, soprattutto nelle aree più vicine ai rilievi, ma senza fenomeni significativi. Il cielo rimarrà quindi sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature inizieranno a diminuire dopo i valori massimi raggiunti nel pomeriggio.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 2 settembre: è atteso un aumento della variabilità, con nubi sparse e qualche fase più nuvolosa, pur senza indicazioni di un peggioramento marcato;

è atteso un aumento della variabilità, con nubi sparse e qualche fase più nuvolosa, pur senza indicazioni di un peggioramento marcato; Giovedì 3 settembre: la situazione dovrebbe migliorare nuovamente, con cieli più soleggiati e condizioni stabili;

la situazione dovrebbe migliorare nuovamente, con cieli più soleggiati e condizioni stabili; Venerdì 4 settembre: la tendenza resta orientata verso il bel tempo, con prevalenza di sole e assenza di particolari fenomeni.

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