BIELLA – Il meteo a Biella per domani, martedì 8 settembre, conferma una giornata ancora caratterizzata da temperature elevate e condizioni prevalentemente stabili. L’alta pressione continuerà a mantenere un quadro meteorologico favorevole sul Biellese, anche se il tempo inizierà gradualmente a mostrare i primi segnali di cambiamento. Il cielo sarà poco nuvoloso per gran parte della giornata, con qualche addensamento in più verso sera. Non sono previste piogge sul territorio di Biella, mentre la temperatura massima raggiungerà i 32°C, a fronte di una minima di 22°C. L’elemento di attenzione sarà ancora il caldo afoso, per il quale è prevista un’allerta.

Mattino: cielo poco nuvoloso e caldo già presente

La giornata inizierà con condizioni generalmente tranquille. Il cielo sarà poco nuvoloso, con ampie schiarite e senza fenomeni precipitativi. La temperatura minima si attesterà intorno ai 22°C, rendendo il mattino decisamente mite. I venti saranno deboli da Ovest-Nordovest, con una ventilazione poco intensa. Il progressivo aumento del soleggiamento favorirà una rapida crescita delle temperature, preparando il raggiungimento dei valori più elevati nelle ore centrali.

Pomeriggio: 32°C e afa sul Biellese

Nel pomeriggio il termometro raggiungerà una massima di 32°C. Il cielo resterà prevalentemente poco nuvoloso e, almeno fino alle ore centrali, il sole continuerà a prevalere. La ventilazione cambierà direzione rispetto alla mattina: i venti diventeranno moderati da Est, rendendo l’atmosfera leggermente più ventilata, ma senza impedire al caldo di farsi sentire. La combinazione tra temperature elevate e condizioni ancora abbastanza stabili manterrà il disagio da afa tra gli elementi principali della giornata.

Sera: qualche addensamento in più, ma niente pioggia

Verso sera aumenterà la presenza di nubi. Si tratterà soprattutto di addensamenti serali, che interromperanno in parte la prevalenza del cielo poco nuvoloso osservata durante il giorno. Per Biella, tuttavia, non sono previste precipitazioni nella giornata di martedì. Il peggioramento più deciso, infatti, non è atteso sulla città durante la giornata, ma sarà legato soprattutto all’evoluzione prevista da mercoledì. Le temperature inizieranno gradualmente a diminuire dopo il picco pomeridiano, mentre la

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 9 settembre: il tempo diventerà più variabile e instabile, con possibilità di rovesci e temporali e un cambiamento più netto rispetto ai giorni precedenti;

il tempo diventerà più variabile e instabile, con possibilità di rovesci e temporali e un cambiamento più netto rispetto ai giorni precedenti; Giovedì 10 settembre: è atteso un ritorno a condizioni più tranquille e poco nuvolose, dopo il passaggio instabile;

è atteso un ritorno a condizioni più tranquille e poco nuvolose, dopo il passaggio instabile; Venerdì 11 settembre: il tempo potrebbe tornare variabile, con una situazione ancora da seguire nell’evoluzione dei prossimi aggiornamenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato