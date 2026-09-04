BIELLA – Il meteo a Biella per domani, sabato 5 settembre, conferma una giornata caratterizzata da sole e caldo intenso, con temperature che potranno raggiungere livelli particolarmente elevati per l’inizio di settembre. L’alta pressione continuerà a garantire stabilità atmosferica su tutto il Piemonte, lasciando spazio a cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. A Biella la temperatura massima arriverà a 35°C, mentre la minima sarà di 22°C. Non sono previste piogge, ma il caldo sarà accompagnato da un’allerta per afa.

Mattino: cielo sereno e caldo in rapido aumento

Le prime ore di sabato saranno caratterizzate da tempo stabile e soleggiato. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. La temperatura minima si fermerà intorno ai 22°C, valore già indicativo di una notte relativamente mite. I venti saranno deboli da Ovest-Nordovest, con una ventilazione poco intensa. Con l’avanzare della mattinata il sole favorirà un rapido incremento delle temperature, preparando una fase centrale della giornata decisamente calda.

Pomeriggio: 35°C e afa nelle ore più calde

Il picco termico è atteso nel pomeriggio, quando la temperatura potrà raggiungere i 35°C. Il cielo resterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso e il rischio di precipitazioni sarà assente. I venti resteranno deboli, ma tenderanno a provenire da Sud. La ventilazione non sarà quindi particolarmente efficace nel contenere la sensazione di caldo. La presenza di 35°C, unita alle condizioni di stabilità atmosferica, renderà il pomeriggio il momento più caldo della giornata. Per questo motivo è prevista un’allerta meteo per afa.

Sera: il bel tempo non cambia volto

Anche dopo il tramonto non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, senza l’arrivo di precipitazioni o fenomeni temporaleschi. Le temperature inizieranno gradualmente a diminuire, ma il clima resterà mite. La ventilazione rimarrà debole, mentre non si intravedono segnali di un peggioramento imminente.

Tendenza meteo Biella

Domenica 6 settembre: la giornata dovrebbe trascorrere con cieli poco nuvolosi, mantenendo comunque condizioni atmosferiche nel complesso tranquille;

la giornata dovrebbe trascorrere con cieli poco nuvolosi, mantenendo comunque condizioni atmosferiche nel complesso tranquille; Lunedì 7 settembre: è atteso un ritorno a condizioni prevalentemente soleggiate, con alta pressione ancora protagonista;

è atteso un ritorno a condizioni prevalentemente soleggiate, con alta pressione ancora protagonista; Martedì 8 settembre: il tempo resterà stabile, ma con qualche nube in più e cieli poco nuvolosi.

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