BIELLA – Il meteo a Biella per domani, venerdì 4 settembre, prospetta una giornata caratterizzata da sole pieno, stabilità atmosferica e temperature elevate. L’alta pressione continuerà a proteggere il Piemonte dall’arrivo di perturbazioni, mantenendo condizioni di bel tempo anche sulle aree pedemontane. A Biella il termometro raggiungerà una massima di 34°C, mentre durante la notte e nelle prime ore del mattino la temperatura scenderà fino a 22°C. Non sono previste precipitazioni, ma è presente un’allerta per afa, legata alla combinazione tra caldo e condizioni atmosferiche stabili.

Mattino: sole e temperatura in rapido aumento

Le prime ore di venerdì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste piogge e il tempo si manterrà stabile anche sulle zone pedemontane del Biellese. La temperatura minima sarà di circa 22°C, con valori destinati a salire rapidamente già nel corso della mattinata. I venti saranno deboli da Ovest-Nordovest, quindi senza una ventilazione sufficientemente intensa da attenuare il progressivo aumento del caldo.

Pomeriggio: picco del caldo con 34°C

Il vero protagonista della giornata sarà il caldo intenso. Nelle ore centrali e nel primo pomeriggio la temperatura potrà raggiungere i 34°C, portando Biella su valori decisamente elevati per l’inizio di settembre. Il cielo resterà prevalentemente sereno e il sole splenderà senza ostacoli significativi. Anche in questo caso non sono attesi rovesci o temporali. I venti resteranno deboli e nel pomeriggio proverranno da Sudest, una configurazione che non contribuirà a ridurre in modo significativo la sensazione di caldo.

Sera: il bel tempo prosegue

Con l’arrivo della sera le temperature inizieranno gradualmente a scendere, ma le condizioni atmosferiche rimarranno stabili. Il cielo continuerà a essere sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni previste. La ventilazione sarà debole e non sono attesi cambiamenti tali da far pensare a un imminente peggioramento.

Tendenza meteo Biella

Sabato 5 settembre: il tempo resterà prevalentemente soleggiato, con condizioni atmosferiche ancora stabili sul Biellese;

il tempo resterà prevalentemente soleggiato, con condizioni atmosferiche ancora stabili sul Biellese; Domenica 6 settembre: ancora una giornata all’insegna del bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e senza significativi fenomeni;

ancora una giornata all’insegna del bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e senza significativi fenomeni; Lunedì 7 settembre: la settimana inizierà ancora con prevalenza di sole e stabilità, senza segnali di un deciso peggioramento.

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