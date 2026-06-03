BIELLA – Dopo una prima parte di giornata ancora relativamente tranquilla, il tempo è destinato a cambiare sensibilmente su Biella nella giornata di giovedì 4 giugno 2026. L’indebolimento dell’alta pressione favorirà infatti l’afflusso di aria più umida, responsabile di un graduale aumento delle nubi e dell’arrivo delle precipitazioni tra il pomeriggio e la sera.

Sono previsti complessivamente circa 8 millimetri di pioggia, mentre le temperature resteranno su valori gradevoli con massima di 23°C e minima di 16°C. Lo zero termico si porterà intorno ai 3428 metri, senza particolari criticità per la montagna. Non sono presenti allerte meteo.

Mattino: schiarite prevalenti e clima mite

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli parzialmente nuvolosi, con ampie schiarite e condizioni generalmente asciutte. Il sole riuscirà ancora a farsi vedere soprattutto nelle ore centrali della mattinata, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

I venti soffieranno moderati da Est, mentre le temperature si attesteranno attorno ai 16°C, in graduale aumento con il trascorrere delle ore.

Pomeriggio: aumentano le nubi, arrivano le prime piogge

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente fino a rendere il cielo molto nuvoloso. Sarà questa la fase in cui faranno la loro comparsa le prime deboli piogge, inizialmente intermittenti ma in graduale estensione al territorio biellese.

Le temperature raggiungeranno il valore massimo di giornata, intorno ai 23°C, mentre i venti si disporranno da Est-Sudest, mantenendosi moderati.

Sera: peggioramento più deciso con piogge diffuse

La fase più instabile della giornata arriverà in serata. Le precipitazioni tenderanno infatti a intensificarsi, con piogge moderate e possibili rovesci, inseriti nel più ampio peggioramento previsto su gran parte del Nord-Ovest.

Il quadro sarà accompagnato da un aumento dell’umidità e da temperature in calo fino a circa 18°C. Non si escludono locali fenomeni temporaleschi nelle aree circostanti, sebbene su Biella siano attese soprattutto precipitazioni di debole o moderata intensità.

Tendenza meteo per i giorni successivi

Venerdì 5 giugno

Migliora rapidamente il tempo dopo le precipitazioni notturne. La giornata vedrà il ritorno del sole con ampie schiarite, temperature massime fino a 24°C e solo qualche residua nube nelle prime ore del mattino.

Sabato 6 giugno

Persistono condizioni variabili. Sono possibili deboli piogge al mattino, mentre nel pomeriggio prevarranno schiarite alternate a nuvole. Temperature leggermente più contenute, con massime intorno ai 22°C.

Domenica 7 giugno

Scenario decisamente più stabile e soleggiato. Il sole sarà protagonista per gran parte della giornata e le temperature torneranno a salire fino a 27°C, regalando un clima pienamente estivo sul Biellese.

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