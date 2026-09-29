BIELLA – Il meteo a Biella per mercoledì 30 settembre prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, senza precipitazioni previste. Il passaggio di infiltrazioni umide sul Nord-Ovest porterà una maggiore presenza di nuvole rispetto alle giornate precedenti, soprattutto sulle aree alpine e pedemontane. Sulla zona di Biella il cielo resterà però variabile, con la possibilità di aperture nel corso della giornata. Le temperature saranno ancora miti: la massima arriverà a 24°C, mentre la minima sarà di 18°C.

Mattino: nubi sparse e qualche schiarita

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo variabile, con alternanza tra nuvole e aperture. La temperatura minima si attesterà sui 18°C, mentre i venti saranno deboli da Nord-Nordest. Le nubi saranno più compatte sui rilievi e sulle aree alpine, mentre sulla pianura biellese resteranno possibili momenti di maggiore luminosità. Non sono previste piogge.

Pomeriggio: 24°C e ancora qualche apertura

Durante il pomeriggio il cielo continuerà a presentarsi tra nubi e schiarite, senza un peggioramento significativo. La temperatura raggiungerà i 24°C, mantenendo un clima mite per l’ultimo giorno di settembre. Il vento resterà debole, provenendo da Nordest, e non sono attesi rinforzi significativi. Il quadro rimarrà quindi favorevole alle attività all’aperto, pur con un cielo decisamente più variabile rispetto alle giornate soleggiate appena trascorse.

Sera: più nuvole sui rilievi

Con l’arrivo della sera le infiltrazioni umide potranno favorire un ulteriore aumento della nuvolosità, soprattutto sulle Alpi occidentali, sulle aree pedemontane e sui rilievi piemontesi. A Biella il cielo potrà quindi risultare più coperto in alcuni momenti, ma senza fenomeni significativi. La giornata dovrebbe concludersi comunque senza piogge sulla città.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 1 ottobre: il tempo resterà variabile, con nubi alternate a schiarite;

il tempo resterà variabile, con nubi alternate a schiarite; Venerdì 2 ottobre: ancora nubi sparse e schiarite, senza un deciso cambio di scenario;

ancora nubi sparse e schiarite, senza un deciso cambio di scenario; Sabato 3 ottobre: la nuvolosità potrebbe assumere un aspetto più sottile, con velature sparse.

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