BIELLA – A Biella il meteo di venerdì 25 settembre sarà caratterizzato da un cielo variabile, con nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Non sono previste piogge sulla città e il quadro resterà nel complesso tranquillo. Le temperature saranno leggermente più elevate rispetto a Torino: la massima raggiungerà i 23°C, mentre la minima sarà di 15°C. Anche in questo caso non sono previste situazioni di criticità e non risultano allerte meteo. La giornata segnerà quindi un passaggio verso condizioni più nuvolose, dovuto all’arrivo di infiltrazioni umide sul Piemonte, ma senza l’arrivo di una perturbazione capace di portare fenomeni significativi sulla zona di Biella.

Mattino: cielo variabile e prime nubi

Le prime ore di venerdì saranno caratterizzate da nubi sparse e schiarite, con un cielo quindi tutt’altro che uniforme. La mattinata manterrà comunque condizioni asciutte. Le temperature partiranno da un valore minimo di 15°C, mentre la ventilazione sarà debole e proverrà dai quadranti settentrionali, con componente da Nord-Nordest. La presenza delle nubi sarà più evidente rispetto alla giornata precedente, ma non sono attesi fenomeni associati.

Pomeriggio: nuvole più presenti, ma senza pioggia

Nel pomeriggio la copertura nuvolosa potrà aumentare a tratti, alternandosi comunque a momenti di schiarita. Il quadro meteorologico rimarrà asciutto e non sono previste precipitazioni sulla città. La maggiore presenza di nubi sarà quindi l’elemento caratterizzante del pomeriggio, senza trasformarsi in un vero peggioramento. Le temperature raggiungeranno il valore massimo di 23°C, mantenendo un clima mite per la fine di settembre. I venti resteranno deboli, con provenienza da Nordest nel pomeriggio.

Sera: variabilità ancora presente

In serata il cielo potrebbe mantenersi parzialmente nuvoloso, con alternanza tra addensamenti e aperture. Non sono previste piogge e il quadro resterà stabile. Le temperature inizieranno a diminuire dopo il massimo raggiunto nelle ore centrali, accompagnando una serata dal clima progressivamente più fresco. Il quadro regionale suggerisce inoltre una possibile attenuazione della copertura nuvolosa sulle pianure verso la fine della giornata.

Tendenza meteo Biella

Sabato 26 settembre: cielo variabile, con nubi sparse alternate a schiarite;

cielo variabile, con nubi sparse alternate a schiarite; Domenica 27 settembre: ancora condizioni parzialmente nuvolose, con presenza irregolare di nubi;

ancora condizioni parzialmente nuvolose, con presenza irregolare di nubi; Lunedì 28 settembre: la tendenza resta orientata verso un cielo variabile e parzialmente nuvoloso.

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