Biella, previsioni meteo del 24 settembre 2026
A Biella giovedì 24 settembre sole e clima mite fino a 26°C, con qualche nube in più dal pomeriggio ma senza piogge.
BIELLA – Il meteo a Biella per giovedì 24 settembre sarà caratterizzato da condizioni nel complesso stabili, con cieli prevalentemente poco nuvolosi e qualche addensamento in più tra il pomeriggio e la sera. L’alta pressione continuerà a mantenere un quadro asciutto sul territorio biellese, favorendo una giornata ancora mite. La temperatura massima raggiungerà 26°C, mentre la minima sarà di 15°C. Non sono previste precipitazioni e non sono presenti allerte meteo.
Mattino: sole e clima fresco
La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Le prime ore saranno caratterizzate da temperature più fresche, con la minima attesa intorno ai 15°C. I venti saranno deboli da Ovest, senza particolari effetti sul quadro meteorologico. La stabilità atmosferica garantirà condizioni asciutte e un progressivo aumento delle temperature con il passare delle ore. Il sole sarà quindi protagonista della mattinata, nonostante la possibilità di qualche nube occasionale.
Pomeriggio: 26°C e maggiore variabilità
Nel corso del pomeriggio aumenteranno gli addensamenti, soprattutto sulle aree pedemontane e verso i rilievi. Il cielo potrà quindi diventare parzialmente nuvoloso, pur mantenendo diverse schiarite. La temperatura raggiungerà 26°C, confermando un clima ancora decisamente mite per la seconda metà di settembre. I venti resteranno deboli e proverranno da Sudest. Nonostante l’aumento della nuvolosità, non sono previste piogge.
Sera: qualche nube in più, ma nessun peggioramento
In serata la nuvolosità potrebbe risultare più evidente, ma il quadro resterà stabile. Gli addensamenti saranno infatti privi di fenomeni significativi e non sono attese precipitazioni sulla città. La giornata terminerà quindi con un cielo più variabile rispetto alla mattina, ma ancora all’interno di una situazione meteorologica complessivamente tranquilla.
Tendenza meteo Biella
- Venerdì 25 settembre: maggiore variabilità e nuvolosità, con un cielo meno aperto rispetto a giovedì;
- Sabato 26 settembre: attese condizioni poco nuvolose, con un ritorno a una maggiore stabilità;
- Domenica 27 settembre: il tempo dovrebbe rimanere poco o parzialmente nuvoloso, senza indicazioni di un deciso peggioramento.
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