BIELLA – Il meteo a Biella per giovedì 24 settembre sarà caratterizzato da condizioni nel complesso stabili, con cieli prevalentemente poco nuvolosi e qualche addensamento in più tra il pomeriggio e la sera. L’alta pressione continuerà a mantenere un quadro asciutto sul territorio biellese, favorendo una giornata ancora mite. La temperatura massima raggiungerà 26°C, mentre la minima sarà di 15°C. Non sono previste precipitazioni e non sono presenti allerte meteo.

Mattino: sole e clima fresco

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Le prime ore saranno caratterizzate da temperature più fresche, con la minima attesa intorno ai 15°C. I venti saranno deboli da Ovest, senza particolari effetti sul quadro meteorologico. La stabilità atmosferica garantirà condizioni asciutte e un progressivo aumento delle temperature con il passare delle ore. Il sole sarà quindi protagonista della mattinata, nonostante la possibilità di qualche nube occasionale.

Pomeriggio: 26°C e maggiore variabilità

Nel corso del pomeriggio aumenteranno gli addensamenti, soprattutto sulle aree pedemontane e verso i rilievi. Il cielo potrà quindi diventare parzialmente nuvoloso, pur mantenendo diverse schiarite. La temperatura raggiungerà 26°C, confermando un clima ancora decisamente mite per la seconda metà di settembre. I venti resteranno deboli e proverranno da Sudest. Nonostante l’aumento della nuvolosità, non sono previste piogge.

Sera: qualche nube in più, ma nessun peggioramento

In serata la nuvolosità potrebbe risultare più evidente, ma il quadro resterà stabile. Gli addensamenti saranno infatti privi di fenomeni significativi e non sono attese precipitazioni sulla città. La giornata terminerà quindi con un cielo più variabile rispetto alla mattina, ma ancora all’interno di una situazione meteorologica complessivamente tranquilla.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 25 settembre: maggiore variabilità e nuvolosità, con un cielo meno aperto rispetto a giovedì;

maggiore variabilità e nuvolosità, con un cielo meno aperto rispetto a giovedì; Sabato 26 settembre: attese condizioni poco nuvolose, con un ritorno a una maggiore stabilità;

attese condizioni poco nuvolose, con un ritorno a una maggiore stabilità; Domenica 27 settembre: il tempo dovrebbe rimanere poco o parzialmente nuvoloso, senza indicazioni di un deciso peggioramento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato