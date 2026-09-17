BIELLA – Meteo Biella, venerdì 18 settembre, con una giornata ancora caratterizzata da molta nuvolosità e deboli piogge nelle prime ore, seguita da un progressivo miglioramento. La circolazione depressionaria responsabile dell’instabilità tenderà infatti ad allontanarsi, favorendo una graduale attenuazione delle nubi. Per Biella sono previsti complessivamente circa 3 millimetri di pioggia, con i fenomeni destinati a perdere intensità durante la giornata. Le temperature resteranno miti, soprattutto nelle ore centrali, con una minima di 18°C e una massima di 24°C.

Mattino: cielo coperto e deboli precipitazioni

La giornata inizierà con condizioni molto nuvolose o coperte. Sulla zona di Biella le nubi saranno particolarmente compatte e potranno essere associate a deboli piogge. Il quadro sarà quello tipico di una fase perturbata in progressivo esaurimento: le precipitazioni saranno presenti soprattutto nella prima parte della giornata, senza però assumere caratteristiche particolarmente intense. La temperatura minima sarà di 18°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordest.

Pomeriggio: nuvolosità in attenuazione

Nel corso del pomeriggio inizieranno a manifestarsi i primi segnali più evidenti del miglioramento. La copertura nuvolosa tenderà infatti a ridursi gradualmente, mentre le precipitazioni andranno verso l’esaurimento. Il cielo potrà comunque restare a tratti nuvoloso, soprattutto nelle aree pedemontane e verso i rilievi, ma il quadro sarà decisamente più tranquillo rispetto alla mattinata. La temperatura massima raggiungerà i 24°C, con venti ancora deboli da Nordest.

Sera: fenomeni assorbiti e maggiori schiarite

Il miglioramento proseguirà nelle ore serali. Le deboli precipitazioni saranno ormai assorbite, lasciando spazio a una graduale apertura del cielo. La serata dovrebbe quindi presentarsi più asciutta e tranquilla, segnando la conclusione della fase instabile associata alla circolazione depressionaria.

Tendenza meteo Biella

Sabato 19 settembre: tempo variabile, con nuvolosità alternata a schiarite;

tempo variabile, con nuvolosità alternata a schiarite; Domenica 20 settembre: prevalenza di cielo poco nuvoloso, in un contesto più stabile;

prevalenza di cielo poco nuvoloso, in un contesto più stabile; Lunedì 21 settembre: tendenza verso una giornata poco nuvolosa, con condizioni ancora favorevoli.

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