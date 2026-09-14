BIELLA – Il meteo a Biella di martedì 15 settembre sarà caratterizzato da condizioni complessivamente stabili, ma con un cielo non sempre sereno. Sono attese nubi sparse alternate a schiarite, mentre in serata la copertura tenderà a ridursi lasciando spazio a rasserenamenti più ampi. La giornata sarà asciutta e non sono previste piogge. Il quadro resta dunque quello di una fase ancora relativamente stabile sul Piemonte, con temperature decisamente miti per la metà di settembre. Le previsioni disponibili per Biella confermano una mattinata asciutta e prevalentemente serena, con valori termici in progressivo aumento.

Mattino: cielo variabile e clima mite

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche nel complesso tranquille. A Biella potranno alternarsi schiarite e passaggi nuvolosi, senza tuttavia l’arrivo di precipitazioni. Le temperature saranno inizialmente intorno ai 20°C, per poi aumentare rapidamente con il passare delle ore. La ventilazione sarà debole al mattino e proverrà dai quadranti nord-orientali, contribuendo a mantenere condizioni atmosferiche gradevoli. Nonostante qualche nube, il sole riuscirà quindi a trovare spazio durante la prima parte della giornata.

Pomeriggio: 28°C, caldo mite e cielo poco nuvoloso

Il momento più mite della giornata sarà il pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, mentre il cielo continuerà a essere caratterizzato da una certa variabilità. Sulle zone pedemontane e sulle Alpi meridionali sono attese nubi sparse alternate a schiarite, mentre sulle aree di pianura il tempo dovrebbe mantenersi generalmente tranquillo. Il rischio di pioggia resterà molto basso e non sono attesi fenomeni temporaleschi su Biella. I venti aumenteranno leggermente di intensità nel pomeriggio, risultando moderati da Est-Nordest, ma senza determinare condizioni di disagio.

Sera: schiarite e cielo più tranquillo

Con l’arrivo della sera la situazione tenderà a diventare più stabile. Le nubi potranno lasciare progressivamente spazio ad ampie schiarite, soprattutto verso la tarda serata. Anche in questa fase non sono previste precipitazioni. Il calo termico sarà graduale e il clima rimarrà mite nelle prime ore dopo il tramonto. Il miglioramento serale rappresenterà quindi la conclusione di una giornata caratterizzata più dalla variabilità del cielo che da un vero peggioramento.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 16 settembre: cielo variabile, con possibilità di temporali e piovaschi, soprattutto verso sera;

cielo variabile, con possibilità di temporali e piovaschi, soprattutto verso sera; Giovedì 17 settembre: giornata più instabile, con possibilità di piogge deboli e clima più fresco;

giornata più instabile, con possibilità di piogge deboli e clima più fresco; Venerdì 18 settembre: tempo ancora variabile, con nubi alternate a schiarite e tendenza a una graduale attenuazione dei fenomeni.

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