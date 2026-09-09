BIELLA – Meteo Biella, giovedì 10 settembre vedrà un graduale allontanamento della fase perturbata, anche se il cielo resterà variabile per gran parte della giornata. Sono previste nubi sparse alternate a schiarite, con la possibilità di nuove precipitazioni soprattutto durante la notte. La temperatura massima raggiungerà i 23°C, mentre la minima sarà di 19°C. Il quantitativo di pioggia previsto è di circa 2 millimetri, mentre lo zero termico si attesterà a 3413 metri.

Mattino: variabilità e schiarite tra le nubi

Il giovedì biellese inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto decisamente più tranquillo rispetto alla fase perturbata precedente. La minima scenderà fino a 19°C, mentre i venti saranno deboli da Ovest-Nordovest. Le aperture del cielo potranno garantire qualche momento soleggiato, soprattutto nelle ore centrali. La giornata presenterà quindi caratteristiche più asciutte rispetto a mercoledì, pur mantenendo una certa variabilità.

Pomeriggio: fino a 23°C, alternanza tra sole e nuvole

Nel pomeriggio le condizioni resteranno variabili, con il cielo diviso tra schiarite e annuvolamenti. La temperatura salirà fino a 23°C, una massima decisamente più contenuta rispetto ai valori raggiunti nei giorni di caldo intenso. I venti aumenteranno leggermente di intensità, provenendo da Est-Nordest. Nonostante la nuvolosità, la fase centrale della giornata dovrebbe offrire ampie pause asciutte. La situazione rimarrà quindi più favorevole rispetto alla giornata precedente.

Sera e notte: possibile ritorno di qualche precipitazione

Il peggioramento non sarà però completamente archiviato. Nelle ore serali e soprattutto durante la notte potranno infatti tornare alcune precipitazioni. Il quantitativo complessivo previsto è di circa 2 millimetri di pioggia, quindi si tratterà di fenomeni deboli e localizzati, senza indicazioni per una nuova fase di maltempo significativo. Il cielo tenderà a diventare più nuvoloso con il passare delle ore, prima di una possibile nuova evoluzione verso condizioni più variabili.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 11 settembre: il tempo dovrebbe mantenersi variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti;

il tempo dovrebbe mantenersi variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti; Sabato 12 settembre: è atteso ancora un quadro variabile, senza particolari segnali di un ritorno del caldo intenso;

è atteso ancora un quadro variabile, senza particolari segnali di un ritorno del caldo intenso; Domenica 13 settembre: la tendenza indica nubi sparse, in un contesto ancora moderatamente variabile.

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