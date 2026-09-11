BIELLA – Il fine settimana inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli sul Biellese. Le previsioni meteo per sabato 12 settembre indicano infatti una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube residua al mattino e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. Non sono previste precipitazioni e il tempo sarà quindi adatto alle attività all’aperto. A Biella la temperatura massima raggiungerà 27°C, mentre la minima sarà di 18°C. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti Nordest e poi da Sudest. Lo zero termico si porterà intorno ai 4151 metri. Anche per Biella non sono previste allerte meteo.

Mattino: qualche nube, ma senza pioggia

La giornata inizierà con nubi sparse, soprattutto nelle prime ore. La copertura non sarà comunque tale da compromettere le condizioni meteorologiche, mentre le schiarite tenderanno a diventare più frequenti. Il territorio biellese resterà asciutto e non sono previste precipitazioni. La minima di 18°C garantirà un inizio di giornata fresco ma non freddo. Il vento sarà debole da Nordest.

Pomeriggio: prevale il sole, massima di 27°C

Nel corso del pomeriggio la situazione sarà caratterizzata da ampie schiarite e cielo poco nuvoloso. Il termometro salirà fino a raggiungere 27°C, facendo del Biellese una delle aree piemontesi con le condizioni più gradevoli per trascorrere all’aperto le ore centrali del sabato. Il vento ruoterà verso Sudest, mantenendosi debole. Non sono attesi fenomeni di rilievo. Le elaborazioni disponibili confermano per sabato un quadro sostanzialmente asciutto, con temperature miti e probabilità di precipitazioni molto bassa.

Sera: rasserenamenti e tempo stabile

In serata il cielo tenderà a diventare ancora più aperto. La nuvolosità residua sarà destinata a ridursi, lasciando spazio a rasserenamenti sempre più ampi. Il territorio biellese potrà quindi contare su una serata tranquilla, senza piogge e con condizioni favorevoli anche per gli eventi e le attività all’aperto. Dopo il tramonto le temperature inizieranno naturalmente a scendere, riportandosi gradualmente verso valori più freschi.

Tendenza meteo Biella

Domenica 13 settembre: il tempo sarà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite;

il tempo sarà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite; Lunedì 14 settembre: le condizioni dovrebbero migliorare ulteriormente, con una giornata soleggiata sul Biellese;

le condizioni dovrebbero migliorare ulteriormente, con una giornata soleggiata sul Biellese; Martedì 15 settembre: tornerà una maggiore variabilità, con nubi alternate a schiarite.

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