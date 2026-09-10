Brutto incidente a Vigliano: due automobilisti in ospedale. E’ successo questa mattina lungo via Milano, in prossimità del confine con Biella e sono state due le vetture coinvolte.

Brutto incidente a Vigliano

Erano da poco passate le 11.30 quando una Dacia Sandero e una Fiat Punto si sono scontrate frontalmente. Un boato è stato avvertito a diverse decin di metri di distanza e ha richiamato in strada numerosi curiosi. Inevitabili i rallentamenti per la circolazione nel tratto di strada interessato, peraltro sempre molto trafficato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco, la guardia di finanza e il personale del 118, che ha preso in cura i feriti. Dopo i primi accertamenti sul posto, il personale medico ha poi deciso per il trasferimento in ospedale a causa della gravità delle ferite riportate.

LEGGI ANCHE: Tragedia: un incidente costa la vita a due motociclisti

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato