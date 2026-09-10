BIELLA – Dopo il passaggio perturbato che ha portato piogge e cieli coperti sul Biellese, venerdì 11 settembre è atteso un deciso cambio di scenario. Le previsioni meteo per Biella indicano infatti una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube residua al mattino e ampie schiarite nel corso delle ore successive. Il miglioramento sarà favorito dal ritorno dell’alta pressione, che permetterà alla nuvolosità di dissolversi progressivamente. Non sono previste piogge e le temperature torneranno a salire, con una massima di 27°C e una minima di 17°C.

Mattino: qualche nube, poi il cielo si apre

Le prime ore di venerdì potranno ancora presentare nubi sparse, soprattutto sui settori pedemontani e nelle aree vicine ai rilievi. La situazione, tuttavia, sarà in rapido miglioramento. Le schiarite aumenteranno gradualmente e il cielo tenderà a diventare più luminoso già dalla tarda mattinata. La temperatura minima si fermerà intorno ai 17°C, mentre i venti saranno deboli da Sud-Sudovest. Non sono previste precipitazioni significative.

Pomeriggio: ampie schiarite e 27°C

Il vero miglioramento si concretizzerà nel pomeriggio. Su Biella prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e un’atmosfera decisamente più stabile. La temperatura raggiungerà i 27°C, riportando il clima su valori quasi estivi nelle ore centrali della giornata. Il vento ruoterà dai quadranti meridionali, mantenendosi comunque debole da Sud. Il contesto sarà quindi favorevole alle attività all’aperto, senza il rischio di piogge.

Sera: rasserenamenti e clima più tranquillo

Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili. La nuvolosità tenderà a ridursi e sul Biellese potranno prevalere ampie schiarite. Nelle zone alpine e pedemontane potranno permanere alcuni passaggi nuvolosi, ma il quadro complessivo resterà quello di un netto miglioramento rispetto alle giornate precedenti. Le temperature diminuiranno progressivamente dopo il tramonto, tornando verso valori più freschi.

Tendenza meteo Biella

Sabato 12 settembre: il tempo resterà variabile sul Biellese, con alternanza tra schiarite e passaggi nuvolosi;

il tempo resterà variabile sul Biellese, con alternanza tra schiarite e passaggi nuvolosi; Domenica 13 settembre: proseguirà una situazione variabile, senza al momento indicazioni per un nuovo peggioramento significativo;

proseguirà una situazione variabile, senza al momento indicazioni per un nuovo peggioramento significativo; Lunedì 14 settembre: sono attese nubi sparse, in un contesto ancora relativamente stabile ma meno soleggiato rispetto a venerdì.

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