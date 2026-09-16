BIELLA – Il meteo a Biella di giovedì 17 settembre sarà caratterizzato da una progressiva evoluzione verso condizioni più nuvolose e instabili. La giornata inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, ma la copertura tenderà ad aumentare nel corso delle ore fino a raggiungere condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso. La fase più perturbata è attesa in serata, quando sono previste deboli piogge, con un accumulo indicativo di circa 2 millimetri. Il cambiamento sarà quindi graduale, ma evidente rispetto alla maggiore stabilità dei giorni precedenti.

Mattino: nubi e schiarite, senza pioggia

Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da un cielo variabile, con nubi alternate a schiarite. Nonostante la presenza di nuvolosità, il tempo resterà inizialmente asciutto. La temperatura minima sarà di 19°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordest. La mattinata offrirà quindi ancora condizioni relativamente tranquille, prima dell’aumento della nuvolosità atteso nel corso della giornata.

Pomeriggio: nuvolosità in aumento e 26°C

Nel pomeriggio il cielo tenderà progressivamente a chiudersi. Gli spazi di sereno diminuiranno e la copertura nuvolosa diventerà più consistente. Nonostante il cambiamento del tempo, la temperatura massima raggiungerà 26°C, mantenendo condizioni ancora miti. I venti saranno moderati da Est-Nordest, accompagnando una fase atmosferica più dinamica. Il rischio di pioggia aumenterà gradualmente con l’avvicinarsi della sera.

Sera: cielo coperto e deboli piogge

Il peggioramento vero e proprio è atteso nelle ore serali. Il cielo diventerà nuvoloso o molto nuvoloso, con l’arrivo di deboli piogge. L’accumulo previsto si aggira intorno ai 2 millimetri, quindi non sono al momento attesi quantitativi particolarmente elevati. La serata rappresenterà comunque l’inizio di una fase più variabile, destinata a proseguire anche nei giorni successivi.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 18 settembre: giornata variabile con possibilità di pioggia leggera, soprattutto nelle fasi più nuvolose;

giornata variabile con possibilità di pioggia leggera, soprattutto nelle fasi più nuvolose; Sabato 19 settembre: previsione orientata verso nubi sparse, con qualche schiarita;

previsione orientata verso nubi sparse, con qualche schiarita; Domenica 20 settembre: ancora nubi sparse, in un quadro complessivamente variabile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato