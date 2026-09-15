BIELLA – Il meteo a Biella di mercoledì 16 settembre sarà caratterizzato da un progressivo cambiamento delle condizioni atmosferiche. La giornata inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, mentre nel corso delle ore la copertura nuvolosa aumenterà fino a portare cieli molto nuvolosi o coperti in serata. La prima parte della giornata sarà quindi ancora relativamente tranquilla, ma il peggioramento diventerà più evidente verso sera, quando sono attese deboli piogge. Le previsioni orarie disponibili indicano infatti una maggiore probabilità di precipitazioni proprio nelle ore serali. A rendere particolare la giornata sarà anche il contrasto tra il peggioramento del tempo e le temperature ancora elevate: la massima raggiungerà 29°C.

Mattino: variabilità e schiarite

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da nubi sparse alternate a schiarite. Il cielo non sarà quindi completamente sereno, ma saranno ancora possibili ampie aperture. Il rischio di pioggia resterà inizialmente basso e la giornata partirà con condizioni sostanzialmente asciutte. Le temperature saranno miti fin dal mattino, con una minima di 20°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, senza particolari rinforzi.

Pomeriggio: nuvole in aumento ma ancora 29°C

Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a diventare più consistente. Le schiarite potranno ancora comparire, ma il cielo sarà progressivamente più coperto. Nonostante questo, il termometro riuscirà a raggiungere una temperatura massima di 29°C, mantenendo un clima decisamente mite per la metà di settembre. La ventilazione ruoterà verso Est-Sudest, restando debole. Anche le previsioni orarie indicano condizioni ancora prevalentemente asciutte nelle ore centrali, con un aumento del rischio di pioggia verso la sera.

Sera: cielo coperto e piogge in arrivo

Il passaggio più significativo è previsto in serata. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente fino a portare cieli coperti, con l’arrivo delle prime precipitazioni. Sono previste deboli piogge, in linea con il peggioramento atteso sulle aree pedemontane e sulle pianure occidentali. Le elaborazioni disponibili per Biella indicano infatti precipitazioni più probabili tra la serata e la notte, con diversi millimetri di accumulo possibili. Il cambiamento sarà quindi graduale: la giornata partirà ancora con qualche schiarita e terminerà sotto un cielo molto più chiuso.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 17 settembre: giornata variabile con possibilità di piogge, in un contesto ancora instabile;

giornata variabile con possibilità di piogge, in un contesto ancora instabile; Venerdì 18 settembre: condizioni ancora variabili e localmente piovose, con fenomeni più intermittenti;

condizioni ancora variabili e localmente piovose, con fenomeni più intermittenti; Sabato 19 settembre: attese nubi sparse, con un possibile ritorno a condizioni più tranquille.

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