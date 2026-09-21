BIELLA – Il meteo a Biella per martedì 22 settembre sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con una giornata che inizierà sotto cieli poco nuvolosi e vedrà soltanto qualche addensamento verso la sera. L’alta pressione manterrà infatti condizioni asciutte sulla provincia, mentre infiltrazioni più umide tenderanno a farsi sentire soprattutto nella seconda parte della giornata. Il dato più significativo è rappresentato dalle temperature: a Biella la massima raggiungerà 26°C, mentre la minima si fermerà a 17°C. Non sono previste piogge e non risultano allerte meteo.

Mattino: cielo poco nuvoloso e temperature in aumento

Le prime ore di martedì saranno caratterizzate da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con condizioni meteorologiche tranquille sulla città e nelle aree circostanti. La temperatura minima sarà di 17°C, per poi aumentare rapidamente con il progressivo soleggiamento. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, mantenendo una ventilazione poco significativa. Il quadro del mattino sarà quindi quello di una giornata ancora stabile, con prevalenza di schiarite e assenza di fenomeni.

Pomeriggio: 26°C e qualche nube in più

Nel pomeriggio Biella continuerà a beneficiare di condizioni complessivamente favorevoli, ma il cielo potrà diventare leggermente più variabile. La presenza di qualche addensamento non impedirà comunque alla temperatura di raggiungere il valore massimo previsto di 26°C. I venti resteranno deboli, provenendo da Est-Nordest. La combinazione tra temperature miti e assenza di precipitazioni renderà il pomeriggio ancora gradevole, anche se il cielo potrebbe risultare meno limpido rispetto alle ore del mattino.

Sera: aumenta la nuvolosità

Il principale cambiamento rispetto alla prima parte della giornata sarà visibile in serata. Le infiltrazioni umide associate al graduale indebolimento dell’influenza dell’alta pressione favoriranno infatti un aumento della nuvolosità. Il cielo potrà quindi diventare più nuvoloso, soprattutto sulle aree pedemontane e alpine, ma senza precipitazioni previste a Biella. La giornata si concluderà pertanto in un contesto ancora asciutto, nonostante il progressivo aumento della copertura nuvolosa.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 23 settembre: maggiore variabilità, con nubi sparse e schiarite;

maggiore variabilità, con nubi sparse e schiarite; Giovedì 24 settembre: previsto un ritorno a condizioni soleggiate e più stabili;

previsto un ritorno a condizioni soleggiate e più stabili; Venerdì 25 settembre: cielo nuovamente poco o parzialmente nuvoloso, senza indicazioni di un deciso peggioramento.

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