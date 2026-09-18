BIELLA – Meteo Biella, sabato 19 settembre, con condizioni decisamente più tranquille rispetto alla fase instabile dei giorni precedenti. La giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, senza precipitazioni, e da temperature in aumento. Il cielo resterà quindi variabile, ma senza fenomeni associati. Nel corso della serata è previsto un ulteriore miglioramento, con il passaggio a condizioni di maggiore serenità. A Biella la temperatura massima raggiungerà 27°C, mentre la minima sarà di 17°C. Lo zero termico si porterà a 3923 metri.

Mattino: variabilità asciutta e clima mite

Il sabato inizierà con un cielo irregolarmente nuvoloso, caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste precipitazioni, per cui la giornata si presenterà fin dalle prime ore sostanzialmente asciutta. Le nubi potranno risultare più presenti a tratti, ma senza compromettere in maniera significativa le condizioni meteorologiche sulla città e nell’area pedemontana. Al mattino i venti saranno assenti o molto deboli, mentre la temperatura minima si fermerà a 17°C.

Pomeriggio: schiarite e temperature fino a 27°C

Nel corso del pomeriggio la variabilità continuerà, ma le aperture del cielo permetteranno alle temperature di salire ulteriormente. Biella raggiungerà una massima di 27°C, rendendo il pomeriggio decisamente mite per il periodo. L’assenza di precipitazioni e la presenza di schiarite renderanno inoltre le condizioni favorevoli alle attività all’aperto. I venti saranno deboli da Sudest, senza particolari rinforzi.

Sera: cielo in rasserenamento

Il miglioramento sarà particolarmente evidente nelle ore serali. La nuvolosità tenderà infatti a diminuire, lasciando spazio a rasserenamenti più ampi. La serata dovrebbe quindi risultare asciutta e più stabile, in linea con l’evoluzione generale prevista sul Piemonte.

Tendenza meteo Biella

Domenica 20 settembre: ancora nubi sparse, alternate a schiarite;

ancora nubi sparse, alternate a schiarite; Lunedì 21 settembre: tempo poco nuvoloso, con condizioni più stabili;

tempo poco nuvoloso, con condizioni più stabili; Martedì 22 settembre: possibile ritorno di nubi sparse, senza indicazioni di un peggioramento significativo.

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