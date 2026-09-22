BIELLA – Il meteo a Biella per mercoledì 23 settembre sarà caratterizzato da un graduale miglioramento nel corso della giornata. La pressione atmosferica è infatti in aumento e favorirà il progressivo diradamento della nuvolosità, dopo una prima parte della giornata ancora condizionata da qualche passaggio nuvoloso. Il tempo resterà asciutto: non sono previste piogge sulla città. Le temperature saranno comprese tra 17°C e 24°C, con valori ancora miti nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: nubi sparse e schiarite in arrivo

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da nubi sparse, in particolare sulla fascia pedemontana e sulle aree vicine ai rilievi. Il cielo non sarà tuttavia completamente coperto e non mancheranno alcune aperture. La situazione tenderà a migliorare progressivamente nel corso della mattinata, grazie al graduale indebolimento della nuvolosità. La temperatura minima sarà di 17°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordest, senza particolari effetti sulle condizioni meteorologiche al suolo.

Pomeriggio: torna il sole e 24°C

Il miglioramento diventerà più evidente nelle ore centrali della giornata. A Biella il cielo tenderà a diventare poco nuvoloso, con schiarite sempre più ampie. La temperatura massima raggiungerà 24°C, mantenendo un clima gradevole e ancora mite per la fine di settembre. I venti resteranno deboli, provenendo da Sudest, mentre non sono previste precipitazioni.

Sera: ampi rasserenamenti

In serata la nuvolosità continuerà a diminuire. Il cielo potrà quindi presentarsi sereno o poco nuvoloso, completando il miglioramento iniziato già dalla tarda mattinata. L’evoluzione sarà particolarmente evidente rispetto alla situazione iniziale: dalle nubi sparse delle prime ore si passerà progressivamente a condizioni molto più luminose e stabili.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 24 settembre: previsto tempo soleggiato, con condizioni più stabili e cieli maggiormente sereni;

previsto tempo soleggiato, con condizioni più stabili e cieli maggiormente sereni; Venerdì 25 settembre: torneranno nubi e schiarite, con una giornata più variabile;

torneranno nubi e schiarite, con una giornata più variabile; Sabato 26 settembre: la tendenza indica ancora parziali annuvolamenti, alternati a momenti di maggiore apertura.

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