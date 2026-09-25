BIELLA – A Biella il meteo di sabato 26 settembre proporrà una giornata variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e una tendenza a un progressivo miglioramento verso sera. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare, favorendo un graduale diradamento delle nubi. Il quadro resterà asciutto e non sono previste piogge, mentre non risultano allerte meteo sulla città. Le temperature saranno leggermente più elevate rispetto a Torino: la massima raggiungerà i 24°C, mentre la minima sarà di 16°C.

Mattino: nubi sparse e prime aperture

La giornata inizierà con nuvolosità irregolare, alternata a momenti di schiarita. Le nubi potranno risultare più presenti nelle prime ore, ma senza determinare un peggioramento. Il cielo resterà quindi variabile, mentre la tendenza generale sarà già orientata verso una progressiva attenuazione della copertura. La temperatura minima scenderà fino a 16°C, rendendo il primo mattino fresco ma non freddo. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, con intensità contenuta.

Pomeriggio: schiarite più ampie e 24°C

Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà a migliorare. Il nuovo aumento della pressione favorirà infatti un progressivo diradamento della nuvolosità, con aperture sempre più ampie. Le temperature saliranno fino a 24°C, portando un clima mite e gradevole nelle ore centrali. I venti ruoteranno verso Sudest, mantenendosi deboli. Anche nel pomeriggio non sono previste precipitazioni. Il passaggio dalle nubi mattutine alle schiarite pomeridiane sarà quindi l’elemento più evidente dell’evoluzione meteorologica.

Sera: cielo più limpido

In serata il cielo tenderà a diventare più sereno o poco nuvoloso, grazie all’ulteriore attenuazione della copertura. La giornata si concluderà quindi in condizioni favorevoli, senza piogge e senza fenomeni meteorologici significativi. Il miglioramento serale sarà particolarmente evidente rispetto alla situazione del mattino, quando la nuvolosità sarà più presente.

Tendenza meteo Biella

Domenica 27 settembre: sono attese nubi sparse e schiarite, con condizioni nel complesso variabili;

sono attese nubi sparse e schiarite, con condizioni nel complesso variabili; Lunedì 28 settembre: il cielo resterà variabile, alternando passaggi nuvolosi e aperture;

il cielo resterà variabile, alternando passaggi nuvolosi e aperture; Martedì 29 settembre: la tendenza indica una giornata parzialmente nuvolosa, con nubi irregolari e schiarite.

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