BIELLA – Il meteo a Biella per martedì 29 settembre si presenta stabile ma leggermente più variabile rispetto a Torino. La giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, senza precipitazioni previste. Il quadro rimarrà quindi nel complesso asciutto, con temperature ancora miti per la fine di settembre. La massima raggiungerà i 25°C, mentre la minima si fermerà a 16°C. La maggiore presenza di nuvole riguarderà soprattutto le aree alpine e pedemontane, dove verso sera la copertura tenderà a diventare più consistente.

Mattino: nubi sparse e schiarite

Le prime ore di martedì vedranno un’alternanza tra nubi sparse e momenti soleggiati. Il cielo non sarà quindi completamente sereno, ma non sono attesi fenomeni di rilievo. La temperatura minima sarà di 16°C, con un inizio di giornata fresco ma non particolarmente rigido. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, contribuendo a mantenere condizioni atmosferiche tranquille sulla pianura biellese.

Pomeriggio: schiarite e temperatura fino a 25°C

Nel corso del pomeriggio potranno prevalere le schiarite, con ampi spazi di cielo più luminoso alternati a qualche passaggio nuvoloso. Il dato più significativo sarà quello termico: la temperatura massima raggiungerà i 25°C, mantenendo un clima decisamente mite per il periodo. Il vento continuerà a essere debole, provenendo dai quadranti nord-orientali, con direzione da Nordest nelle ore pomeridiane. Non sono previste piogge e la giornata resterà favorevole alle attività all’aperto.

Sera: nubi in aumento sulle aree alpine e pedemontane

Il cambiamento più evidente arriverà verso sera. Le infiltrazioni umide che interesseranno il Nord-Ovest favoriranno un progressivo aumento della nuvolosità. Sulle Alpi occidentali e sulle aree pedemontane le nubi tenderanno a diventare più compatte, mentre sulla pianura il tempo resterà generalmente asciutto. Per Biella il passaggio sarà quindi soprattutto da una giornata variabile a una serata più nuvolosa, senza precipitazioni previste.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 30 settembre: il cielo sarà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite;

il cielo sarà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite; Giovedì 1 ottobre: è attesa una giornata più nuvolosa, con una maggiore copertura del cielo;

è attesa una giornata più nuvolosa, con una maggiore copertura del cielo; Venerdì 2 ottobre: torneranno nubi sparse e schiarite, mantenendo un quadro meteorologico variabile.

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