BIELLA – A Biella la giornata di domani, sabato 6 giugno, sarà caratterizzata da un tempo nel complesso stabile, anche se con una certa variabilità. Il cielo si presenterà con nubi sparse alternate a schiarite per buona parte della giornata, mentre in serata è atteso un miglioramento più evidente con ampi rasserenamenti. Non sono previste precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra una minima di 15°C e una massima di 23°C, con zero termico intorno ai 3338 metri.

Mattino: nubi sparse e clima fresco

La mattinata inizierà con cielo irregolarmente nuvoloso, ma senza fenomeni. Le temperature resteranno fresche, attorno ai 15°C, con venti moderati da Est. Il contesto sarà tranquillo, pur con umidità ancora piuttosto elevata.

Pomeriggio: schiarite più ampie e massime sui 23°C

Nel pomeriggio il tempo tenderà a farsi più luminoso, con alternanza tra sole e nuvole. La temperatura raggiungerà i 23°C, rendendo il clima gradevole e asciutto. I venti continueranno a soffiare moderati da Est.

Sera: rasserenamenti e tempo stabile

In serata è previsto un ulteriore miglioramento, con cieli più aperti e assenza di piogge. Le temperature resteranno miti, attorno ai 22°C, in un quadro meteo stabile.

Tendenza per i giorni successivi

Domenica 7 giugno sarà in prevalenza soleggiata e più calda, con temperature massime fino a 27°C e condizioni ideali per le attività all’aperto.

Lunedì 8 giugno proseguirà il tempo stabile, con qualche nube in più tra pomeriggio e sera ma senza fenomeni significativi. Temperature ancora elevate, fino a 27°C.

Martedì 9 giugno clima quasi estivo, con massime intorno ai 28°C. Il sole prevarrà per gran parte della giornata, anche se non si esclude qualche breve piovasco pomeridiano.

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