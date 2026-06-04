BIELLA – A Biella la giornata di venerdì 5 giugno 2026 sarà caratterizzata da un cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, con una tendenza al graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Il peggioramento diventerà più evidente verso sera, quando saranno possibili deboli piogge, con accumuli stimati intorno agli 8 millimetri. Le temperature resteranno miti, con una minima di 16°C e una massima di 22°C, mentre lo zero termico si attesterà sui 3498 metri.

Mattino: nubi e clima ancora stabile

La mattinata inizierà con condizioni generalmente tranquille, tra schiarite e annuvolamenti irregolari. Non sono attese precipitazioni nelle prime ore del giorno. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali, in particolare da Nord-Nordest.

Pomeriggio: nuvolosità in aumento

Nel pomeriggio il cielo tenderà a farsi più coperto, con nubi in progressivo aumento. Il clima resterà comunque mite, ma il quadro meteo diventerà più instabile con il passare delle ore. I venti saranno moderati e proverranno da Est.

Sera: possibili deboli piogge

In serata il peggioramento potrà portare qualche pioggia debole, localmente più insistente. Non sono previste allerte meteo, ma la giornata si chiuderà con un contesto più umido e nuvoloso.

Sabato 6 giugno ancora tempo variabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti e qualche possibile piovasco pomeridiano. Temperature stabili.

Domenica 7 giugno prevalenza di sole e clima più caldo, con temperature in aumento e condizioni generalmente stabili.

Lunedì 8 giugno giornata inizialmente soleggiata, ma con il ritorno di una lieve instabilità tra pomeriggio e sera, associata a qualche pioggia locale.

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