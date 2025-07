Si schianta contro una 500 e si capotta in via Ivrea

Pericoloso incidente stradale sulle strade di Biella: al volante di una Fiat Seicento, si schianta contro una 500 L e si ribalta.

Si schianta contro una 500 L e si capotta

È successo nella prima serata di lunedì a Biella in via Ivrea. Sfortunato protagonista un pensionato di 79 anni. La sua Seicento si è capottata dopo essersi scontrata con la Fiat 500 L condotta da una donna di 69 anni.

Portato all’ospedale in codice giallo

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Soccorso dai sanitari, il pensionato è stato portato all’Ospedale degli Infermi in codice giallo.

