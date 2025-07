Si schianta con la moto contro un muro: centauro in codice rosso.

Si è schiantato con la moto contro un muraglione e ora si trova in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è accaduto ieri sera a Campiglia. Intorno alle 20 un uomo di 62 anni residente in paese, mentre stava facendo ritorno a casa in sella alla sua motocicletta, nell’affrontare una curva ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muraglione a lato della strada.

Alcune persone presenti in un primo momento hanno cercato di soccorrere l’uomo e contemporaneamente qualcuno ha telefonato al 118 chiedendo l’invio dell’ambulanza che è partita alla volta di Campiglia.

L’intervento dei soccorritori

Il personale dell’autolettiga si è subito reso conto che la situazione era grave. Il motociclista aveva riportato un trauma cranico e quindi è stato trasportato immediatamente in ospedale. Qui i medici lo hanno sottoposto ad alcuni ulteriori accertamenti dai quali sono emerse anche delle fratture. L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata.

Immagine di repertorio

