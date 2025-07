Vigliano, garage in fiamme: intervengono i vigili del fuoco.

Vigliano, garage in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

Attimi di paura questa mattina a Vigliano Biellese a causa di un incendio scoppiato all’interno di un garage. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Presente anche la polizia locale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Foto di repertorio

