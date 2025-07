Alpinisti bloccati sul Monte Rosa a quota 4.400 metri

Alpinisti bloccati sul Monte Rosa. Le operazioni di recupero si sono rivelate parecchio complicate, a causa della zona e delle condizioni del meteo.

Alpinisti bloccati sul Monte Rosa

L’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando i due malcapitati sono rimasti bloccati a circa 4.400 metri di quota sulle Cresta Signal. Questa mattina una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è stata sbarcata dal Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte a valle. Da qui ha poi proseguito via terra lungo il percorso alpinistico.

Nelle ore successive è stato effettuato un secondo trasporto tramite elicottero alla Capanna Margherita. Una seconda squadra composta da elementi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza si è diretta verso i due procedendo in discesa.

I due alpinisti sono stati raggiunti intorno alle 12.30 dalle squadre che hanno proceduto con la messa in sicurezza dello scenario e hanno prestato le prime cure. Hanno fornito loro presidi autoriscaldanti e viveri di conforto. Entrambi gli uomini si trovavano in condizioni di ipotermia.

Un alpinista è stata portato in ospedale

Grazie a un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo, è stato possibile tentare un nuovo recupero da parte dell’elisoccorso. Nonostante la quota elevata e il vento, i soccorritori sono riusciti a prelevare al verricello in parete il primo alpinista, condotto in ospedale in codice verde.

Purtroppo, il recupero del secondo alpinista è stato impedito da un nuovo peggioramento del meteo, che ha impedito l’operazione aerea. Poiché le condizioni di salute dell’uomo gli consentono di collaborare con i soccorritori, la comitiva ha iniziato l’evacuazione verso l’alto, in direzione della Capanna Margherita. Con l’utilizzo di corde e manovre alpinistiche i soccorritori sono saliti sulla cima, recuperando l’infortunato tramite carrucole, paranchi e contrappesi.

