Scontro tra auto e moto a Pollone: ci sono due feriti

Schianto intorno alle 18 a Pollone in via Frassati. A essere coinvolti una auto e una moto. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. La moto era condotta da un giovane che nell’impatto è caduto a terra. L’auto era guidata da una donna. Entrambi i conducenti sono stati portati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Presenti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area dell’incidente, oltre a polizia stradale e carabinieri per i rilievi.

