Automobilisti alla guida in stato di ebbrezza: saltano le patenti

Automobilisti alla guida in stato di ebbrezza: saltano le patenti

Due denunce per guida in stato di ebbrezza da parte dei carabinieri di Biella. Una donna di 32 anni è stata fermata a Biella l’altra sera. Aveva un valore etilometrico superiore a quanto consentivo. Per questo motivo è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, la patente è stata ritirata. E l’auto è stata sequestrata.

A Vigliano accertamenti in seguito a un incidente autonomo. L’automobilista è stato scoperto positivo all’alcoltest. Quindi è stato denunciata, la patente ritirata e l’auto sequestrata.

LEGGI ANCHE: Guida in stato di ebbrezza dopo il pranzo di Natale

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook