Incidente in via Ivrea a Biella: un 79enne in ospedale

Scontro ieri sera in via Ivrea a Biella. A scontrarsi una Fiat 600 condotta da un uomo di 79 anni e una Fiat 500 L condotta da una donna di 69 anni. La Fiat 600 nell’impatto si è capottata. E l’automobilista è stato soccorso dal 118. Portato quindi in ospedale in codice giallo.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

