“Leader locali del futuro”: bilancio positivo per il percorso formativo

Si è svolto ieri, in Sala Consiglio della Provincia di Biella, l’evento conclusivo del progetto “Leader locali del futuro”, iniziativa voluta dall’amministrazione provinciale per promuovere la formazione di amministratori giovani e neoeletti e di dipendenti della Pubblica amministrazione, con l’obiettivo di offrire loro strumenti concreti per una partecipazione attiva e consapevole alla crescita del territorio. Oltre ad avere come capofila la Provincia, l’iniziativa ha coinvolto i Comuni di Biella, Candelo, Donato, Masserano, Mongrando, Netro, Pettinengo, Ronco Biellese, Sala Biellese, Valdengo, Verrone e le associazioni ANCI Piemonte, ANPCI, ALI Piemonte e UNCEM Piemonte.

L’evento

Ad aprire l’evento conclusivo è stato Emanuele Ramella Pralungo, intervenuto nella doppia veste di vicepresidente di ANCI Piemonte e presidente della Provincia di Biella. Al suo fianco, la presidente di ALI Piemonte e vicepresidente dell’ANCI regionale, Elena Piastra.

“Sia come ANCI che come Provincia di Biella – Dichiara Emanuele Ramella Pralungo – abbiamo fortemente voluto e sostenuto questo percorso formativo. Convinti che fosse un’opportunità fondamentale per la crescita professionale e l’efficienza delle amministrazioni locali. Oggi, l’evento conclusivo ha rappresentato un momento significativo di condivisione e di bilancio positivo di un progetto che ha saputo coinvolgere e motivare tutti i partecipanti. Gli Amministratori e i dipendenti dei Comuni partner hanno dimostrato grande entusiasmo. E apprezzamento per il corso. Questo risultato non solo conferma il successo del percorso formativo. Ma rappresenta anche il raggiungimento di un obiettivo che ho sempre avuto a cuore. Costruire una rete forte e coesa di Amministrazioni locali, pronte a collaborare per affrontare insieme le sfide del nostro territorio“

