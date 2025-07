È stata fissata la data del funerale di Gianni Grossi, il 55enne biellese morto insieme al marito Mario Paglino nel terribile incidente frontale sulla A4: l’ultimo saluto gli verrà dato venerdì 1° agosto.

Gianni Grossi, venerdì l’ultimo saluto a Novara

Sono attese tantissime persone per l’addio ai due stilisti novaresi (ma Grossi era nato e cresciuto nel Biellese, a Pralungo), noti anche come i “designer delle Barbie”, per il grandissimo successo internazionale ottenuto dalla loro società, la MaGia2000. Come riporta il Corriere di Novara, la cerimonia funebre avrà luogo venerdì alle 10.30, nella basilica di San Gaudenzio, a Novara.

La tragedia

Grossi e Paglino viaggiavano a bordo di una Peugeot 3008 insieme all’amico Amodio Valerio Giurni, 38 anni, e alla moglie di quest’ultimo, Silvia Moramarco, quando improvvisamente davanti a loro è comparsa la Peugeot 207 guidata da Egidio Ceriani, 82 anni, che procedeva contromano lungo la A4, all’altezza di Marcallo Mesero. Lo schianto è stato violentissimo, l’unica a sopravvivere è stata la donna di 37 anni, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano e sottoposta a una delicata operazione chirurgica.

