Auto in contromano sulla A4: quattro vittime, tra cui i designer di Barbie

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di quattro persone nella giornata di domenica 27 luglio, sull’autostrada A4 Torino-Milano, nel tratto compreso tra le uscite di Novara Est e Marcallo Mesero. A provocare lo scontro sarebbe stato un uomo di 82 anni che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe imboccato l’autostrada contromano, pare al casello di Arluno.

Il conducente dell’auto che ha causato l’impatto è una delle vittime. L’altra vettura coinvolta trasportava quattro persone: tre uomini sono deceduti sul colpo, mentre una donna è rimasta gravemente ferita. È stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, con traumi al torace e fratture multiple. Le sue condizioni sono stabili ma restano gravi.

I designer di Barbie

Tra le vittime, due volti noti nel mondo della moda e del collezionismo: Mario Paglino e Gianni Grossi, designer novaresi fondatori del brand Magia2000, famoso a livello internazionale per la creazione di abiti su misura per le Barbie da collezione. I due erano considerati icone nel settore e avevano trasformato una passione nata per gioco, nel 1999, in un lavoro riconosciuto a livello mondiale. Nell’incidente ha perso la vita anche Valerio Amodio Giurni. Lo riporta Notizia Oggi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Novara Est, competenti per quel tratto, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: si sono registrate lunghe code e disagi in direzione Milano. L’autostrada è rimasta parzialmente chiusa per diverse ore.

Foto d’archivio

