Tragedia sulla Torino-Milano: quattro morti e una donna in fin di vita. E’ drammatico il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 11 sulla autostrada A4.

Lo scontro si è verificato tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, al confine tra Piemonte e Lombardia, dove si stacca lo svincolo per l’aeroporto di Malpensa. Grossi disagi per la circolazione a causa della chiusura del tratto per permettere ai soccorsi di intervenire. Presenti il 118 con diverse ambulanze e automediche, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

A causare la tragedia è stata l’auto di un uomo di 70 anni, che ha imboccato l’autostrada contromano e si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, sulla quale viaggiavano quattro persone.

L’uomo che ha causato lo schianto e altri tre uomini non hanno avuto scampo e sono di fatto deceduti sul colpo. Una quinta persona, una donna che si trovava sull’automobile insieme ad altri tre uomini, è stato soccorsa e portata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. E’ ricoverata in codice rosso e le sue condizioni sono gravissime, sta infatti lottando per la vita.

L’incidente ha provocato una lunga coda tra le uscite Novara Est e Marcallo Mesero, in direzione Milano. Satap, l’ente che gestisce il tratto autostradale, ha aggiornato gli automobilisti sull’andamento del traffico in diretta sul proprio portale.

