Schianto a Ponzone, 55enne trasportata in ospedale

Incidente stradale l’altro pomeriggio a Valdilana in frazione Ponzone, dove due auto si sono scontrate provocando il ferimento di una donna di 55 anni.

L’impatto è avvenuto lungo una strada del territorio comunale, in circostanze ancora al vaglio delle forze dell’ordine. A seguito della collisione, la donna ha riportato ferite che hanno reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti e cure.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato la viabilità, temporaneamente rallentata a causa dell’incidente. I due veicoli hanno riportato danni evidenti, ma fortunatamente le condizioni dei conducenti non desterebbero particolare preoccupazione.

